總統蔡英文雖高票連任，強打蔡英文「論文門」的獨立調查者並未暫歇，反而加緊海外法律攻防。不過旅美學者林環牆和網路政經新聞主持人彭文正近日警示，蔡英文可能在背後運作企圖迫使維基百科撤下「論文門」報導，理由是有許多不可靠來源、充斥個人評論等。

對此彭文正也回嗆，所有的調查都有憑有據，反倒是蔡政府小動作一堆；如果蔡英文願意坦誠公布自己的博士論文和畢業證書，他們這些獨立調查者何必這麼辛苦？

林環牆1月8日在個人臉書貼文表示，維基百科已有蔡英文「論文門」的系列中文報導。不過，總統大選後，已有人討論該報導的存廢，他認為這應該是蔡英文背後運作。林環牆並鼓勵大家踴躍參與維基百科針對「論文門」的存廢討論，以阻止暗黑勢力封鎖一切所有檔案資料。

彭文正指出，有人提出「論文門」刪除理由，包括不可靠來源、加入原創研究、瑣碎內容、違反生者傳記、內容掛羊頭賣狗肉等。他回嗆，所有的調查都有憑有據，請問他犯了哪個錯誤？事實是倫敦政經學院從未發出來自校長的官方正式聲明，承認蔡英文有學位。

彭文正說，他是非主流，但到底該追尋事實還是追尋主流？今天國家機器都在蔡英文身上，又能怎樣揭發？主流媒體幾乎都不敢挑戰威權，台灣學界和法界也失去風骨，否則也不會勞動海外學界、法律人士出面。

彭文正大酸：蔡英文當選後，心心念念就是要母校倫敦政經學院LSE的正式賀電，但盼來的都是新聞形式（非賀電）的報導，且新聞一開始還字斟句酌，稱蔡英文是「前博士生」（former LSE PhD Law student），暗示蔡英文雖讀過該校但並未畢業。

彭文正說，上周五17日下班後更上演一齣「賀電秀」：LSE校友會下午6點14分用推特發賀電，中華民國外交部並非LSE校友會九千多名追蹤者之一，卻居然能在13分鐘之後火速回電「謝謝」，彭文正合理懷疑這是自導自演，「乒乓球左手打給右手」；但外交部的回電卻沒有稱蔡英文為博士，彭文正大酸外交部長吳釗燮簡直是活膩了。

(旺報 )