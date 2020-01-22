投資團隊傳何煖軒屬意接遠航 近日曾訪民航局 14:382020/01/22 工商 張佩芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡孟哲聲明書。圖／張佩芬翻攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020年1月22日遠航投資人現身，有關官員透露，遠航投資團隊屬意由前華航董事長何煖軒接掌遠航，何煖軒宣近日曾親訪民航局洽商有關事宜。不過何煖軒未接記者電話，未能了解實際狀況。 目前投資團隊由蔡孟哲博士代表，他在聲明中指出：本人代表投資團隊聲明為了遠東航空一千多名員工的家庭生活，也為了離島居民的權益，本人聲明只要政府給予遠東航空「明確的復飛條件」，投資團隊會有最高意願投資遠東航空並且組織經營團隊接手經營，特此聲明。聲明人蔡孟哲博士，代表律師蔡慧玲律師。 (工商 ) #投資團隊 #何煖軒 #遠航 #聲明 #蔡孟 也許您會感興趣 推薦閱讀 職場達人－PLAYground營運總監 蔡孟勳逐步圓夢 讓藝術走入人群 04:102020/01/18 產業特刊 《中緬聯合聲明》踩底線 國民黨發聲明開嗆！ 14:532020/01/19 政治 哈利梅根放棄頭銜？聲明暗藏一伏筆 14:372020/01/19 國際 《中緬聯合聲明》踩底線 朝野發聲明開嗆！ 17:242020/01/19 政治 遠航員工不放棄希望 停飛月餘僅41人離職 21:112020/01/20 財經 遠航有救？ 傳今日記者會投資者將現身 04:102020/01/22 產業．科技 球丟給政府 遠航：先給復飛才有資金 12:122020/01/22 生活 張綱維說先復飛才有資金 交通部回應了 12:252020/01/22 生活 遠航稱資金到就發工資 勞動部：無論如何都應付工資 13:572020/01/22 生活 遠航投資團隊傳出屬意何煖軒接掌遠航 何煖軒近日曾親訪民航局 14:052020/01/22 財經 財經熱門新聞 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 台灣經濟被低估 謝金河：去年GDP沒人猜對 - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 多年來頭一遭！南山人壽被降評 - 財經要聞 - 工商時報 新投資人曝光！張綱維呼籲政府讓遠航復飛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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