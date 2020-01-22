台灣民意基金會董事長游盈隆稍早針對2020總統大選結果進行分析，他對影響這次台灣總統選民的投票行為與結果歸納出九個重要因素，其中他說蔡總統聲望奇蹟式復活，讓她死裡逃生，成為韓國瑜「打不倒的敵人」。若一定要用一句話作總結，游認為「整體民意顯示，這是一次罕見的外部環境牽引下，強烈意識型態導向的候選人中心的選舉」。

游盈隆在臉書指出，這次大選，有九大影響選民投票行為的關鍵變數，包括選民政黨認同、統獨傾向、總統聲望、總統兩岸表現、總統經濟表現、重大選舉議題、比較候選人評價、感情溫度計以及外部大環境因素的刺激。

首先，政黨認同方面，在這次大選前夕，兩大黨政黨認同差距甚大，藍綠基本盤相差十八個百分點，選後相差25個百分點，這無疑是蔡韓實際得票率差距超過18個百分點的最重要決定因素之一。

第二，在政治預存傾向方面，台灣選民的最新統獨傾向顯示，獨派選民總數比統派和現狀派選民加起來還多8個百分點，而且獨派選民中有高達七成七力挺蔡英文，這自然也是蔡英文選情一路領先的重要因素之一。

第三、在總統聲望方面，大選前夕，蔡英文總統聲望大幅回升並維持在近五成的狀態，贊同她處理國家大事方式的人比不贊同的人多11個百分點，這使得她的連任有合理性，也使得她成為韓國瑜「打不倒的敵人」。蔡英文這一年聲望奇蹟式復活，讓她死裡逃生，競爭對手韓國瑜來勢洶洶，驚動全民，迫使蔡英文加速自我蜕變，一舉打通任督二脈，功不可沒。

第四，在總統兩岸表現方面，大選前夕，蔡英文的兩岸表現重新獲得多數選民支持與肯定，滿意她兩岸表現的人比不滿意的人多13個百分點，這也是她兩岸表現這三年多來最受肯定的時刻。

第五，在總統經濟表現方面，大選前夕，蔡英文總統經濟表現獲得多數選民肯定，最新民意顯示，滿意的人多於不滿意的人四個百分點，這是她上任以來的第一次，對她的選情有非常重要的幫助。基本上，這反映一種「考量社會整體利益的投票」（sociotropic voting），而非「考慮個人荷包肥瘦的投票」(pocketbook voting)。

第六，在選舉議題上，大選前夕，韓國瑜最重要的政見主張，選後重設特偵組，雖獲得社會一定程度回應，但沒有引起多數選民的共鳴和支持。這顯示韓國瑜雖急欲藉此攻城掠地，為自己選情加分，但終究没有提出足夠的攻堅利器，未能如願以償。蔡英文則是大玩「維持現狀」和「中華民國台灣牌」，在沒有任何台獨色彩鮮明總統候選人競逐的情況下，蔡英文左右逢源，狂掃817萬選票。

第七，在比較候選人評價上，包括品行道德、誰當選較能讓您安心、能帶來台灣所需要的改變、認同中華民國等等項目上，蔡英文都有壓倒性的優勢，顯示這極大程度上是一場「候選人中心的選舉」（Candidate-centered election）。

第八，選民投票除了有理智的一面，也有感性的一面。大選前夕民意顯示，台灣總統選民對蔡英文的感情溫度是57.98度，韓國瑜是38.17度，兩者一熱一冷相差19.75度，有天壤之別。選舉結果，蔡英文得票率57.13%，韓國瑜38.6%，和感情溫度計測量結果幾乎完全一樣，這也說明感情溫度計是一個很好的測量工具。

第九，2019年台灣外部大環境出現極大的變化，中國因素、香港因素和美國因素相繼出現、環環相扣，對選民最後投票抉擇發生極大的影響。

(中時電子報)