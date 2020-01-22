中央流行疫情指揮中心昨晚間證實，有1名台灣女性自中國大陸武漢返台後檢驗出2019新型冠狀病毒，這是中國大陸武漢肺炎疫情擴散以來，第一起移入台灣的病例。武漢肺炎大蔓延 2003年SARS夢魘再起?

《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。

(中時電子報)