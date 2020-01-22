新竹縣寶山鄉公所為改善新珊一路路基及拓寬新珊二路，向營建署提案整建計畫獲核定補助1600萬元，經過2個月完工，大幅提升行車安全，也促進寶山農業及觀光旅遊發展，22日由鄉長邱坤桶等地方入士熱鬧舉行竣工典禮。
邱坤桶表示，新珊一路路基路面改善長度460公尺，新珊二路瓶頸段拓寬道路長度約370公尺，原本3到4米寬道路拓寬為8米，工程總經費2400萬元，中央補助1620萬，公所自籌780萬，去年10月底動工日前完工，未來將持續爭取經費拓寬。
邱坤桶特別頒發感謝狀給地主們，指地主發揮公益精神，無償提供私有地，才能使新珊二路得以順利拓寬，還有鄉代會、寶斗村長張錦城及公所同仁努力奔走協調，完成本次新珊一路和二路的道路改善。
邱坤桶上任5年多來，極力推動鄉內瓶頸危險道路改善及聯外道路的拓寬，為寶山鄉創造安全道路與完善的交通系統，提升鄉民居住環境品質，促進農業及觀光旅遊發展。
(中時 )
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