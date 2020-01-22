苗栗縣政府召開跨局處應變會議，並開設三級疫情指揮中心。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

因應武漢肺炎疫情，22日苗栗縣政府因應武漢疫情，召開應變會議並成立「苗栗縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心」，全力守護防疫安全。縣長徐耀昌呼籲，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免出入傳統市場及醫療院所。

22日徐耀昌主持「嚴重特殊傳染性肺炎跨局處應變會議」，並同步成立「苗栗縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心」，將由衛生局人員輪班留守，各局處相互配合，必要時將動用第二預備金因應。

衛生局說明，「嚴重特殊傳染性肺炎」已列入第五類法定傳染病，由各醫療院所進行通報。局長張蕊仙說明，除了請縣內醫院第一時間通報外，並依照處置流程進行通報、採檢、隔離治療、疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。

針對各醫療院所通報的疑似個案檢體，將由專人專車送至疾病管制署昆陽實驗室進行檢驗，相關訊息則由中央流行疫情指揮中心統一對外公布。

徐耀昌提醒，「防疫無國界」，近期若有民眾前往大陸武漢及鄰近區域，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等衛生措施，並避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，以及避免出入傳統市場及醫療院所。

衛生局指出，返國入境時若出現發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，且返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922或0800-001922，務必依指示戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，可參閱疾管署網站(https：／／www.cdc.gov.tw)。

(中時 )