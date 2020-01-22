新投資人曝光！張綱維呼籲政府讓遠航復飛 14:372020/01/22 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遠東航空停飛至今已41天，董事長張綱維（中）22日與投資人代表出席記者會。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遠東航空停飛至今已41天，董事長張綱維（中）22日與投資人代表出席記者會，對於這段時間造成社會大眾、旅客及公司全體同仁的困擾，張致上深深的歉意。（張鎧乙攝） 投資人代表律師蔡慧玲出示主要投資人蔡孟哲的聲明。（張鎧乙攝） 遠東航空停飛至今已41天，董事長張綱維22日與投資人代表律師蔡慧玲一同現身，指出中部知名投資人蔡孟哲與台中林姓地產大亨願意投資遠航，但前提條件在政府願意讓遠航復飛，資金才能立即挹注，張並透露預計初期籌資約30億元。 (中時 ) #遠航 #投資人 #政府 #張綱維 #前提 也許您會感興趣 推薦閱讀 遠航員工不放棄希望 停飛月餘僅41人離職 21:112020/01/20 財經 獨家》遠航案重大突破 明日投資人將與張綱維一起現身記者會 18:202020/01/21 財經 遠航停飛、欠薪 傳張綱維明開記者會 22:062020/01/21 生活 遠航有救？ 傳今日記者會投資者將現身 04:102020/01/22 產業．科技 新投資人曝光！張綱維呼籲政府讓遠航復飛 11:592020/01/22 財經 球丟給政府 遠航：先給復飛才有資金 12:122020/01/22 生活 張綱維說先復飛才有資金 交通部回應了 12:252020/01/22 生活 遠航張綱維記者會 交通部兩點聲明回應 12:592020/01/22 財經 張綱維遠航十年 「成也兩岸 敗也兩岸」 13:122020/01/22 財經 遠航稱資金到就發工資 勞動部：無論如何都應付工資 13:572020/01/22 生活 財經熱門新聞 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 台灣經濟被低估 謝金河：去年GDP沒人猜對 - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 多年來頭一遭！南山人壽被降評 - 財經要聞 - 工商時報 新投資人曝光！張綱維呼籲政府讓遠航復飛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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