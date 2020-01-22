遠東航空停飛至今已41天，董事長張綱維（中）22日與投資人代表出席記者會，對於這段時間造成社會大眾、旅客及公司全體同仁的困擾，張致上深深的歉意。（張鎧乙攝）

投資人代表律師蔡慧玲出示主要投資人蔡孟哲的聲明。（張鎧乙攝）

遠東航空停飛至今已41天，董事長張綱維22日與投資人代表律師蔡慧玲一同現身，指出中部知名投資人蔡孟哲與台中林姓地產大亨願意投資遠航，但前提條件在政府願意讓遠航復飛，資金才能立即挹注，張並透露預計初期籌資約30億元。

(中時 )