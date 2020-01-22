美商超微（AMD）全新Radeon RX5600 XT顯示卡即日起上市，帶來極致高效能、高逼真度的1080p遊戲畫面。AMD致力於推出具顛覆性的技術，藉以重新定義PC遊戲的可能性，Radeon RX5600 XT為PC電玩市場中規模最大的部分提供一款極具吸引力的解決方案，帶來領先業界的效能、功能與價值。

採用AMD RDNA架構的Radeon RX5600 XT在指定電競與3A級遊戲大作中發揮遠勝對手的出色效能。搭配Radeon Software Adrenalin 2020 Edition繪圖驅動軟體，Radeon RX5600 XT釋放出極具視覺震撼、高效能、以及沉浸式的遊戲體驗，充分發揮Radeon Boost、Radeon Anti-Lag、以及Radeon Image Sharpening等軟體功能的效益。

Radeon RX5600 XT顯示卡即日起上架銷售，建議零售價為279美元，將透過AMD合作夥伴銷售，包括華擎、華碩、技嘉、微星、撼訊、藍寶科技以及XFX。凡購買Radeon RX5600 XT的玩家更能獲贈為期三個月適用於PC版本遊戲的「Xbox Game Pass for PC」 ，免費暢玩超過100款PC遊戲。

(工商 )