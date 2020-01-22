川普政府拒絕發布一份機密的政府報告，稱官員稱對美國進口汽車徵收高額關稅是合理的，這是對國會的直接藐視。

商務部發言人在給《Business Insider》的一份聲明中說，美國政府將繼續保留調查結果，調查結果發現某些不明的進口車輛對國家安全構成威脅。

發言人在談到第232條款報告時說：「現在放開這將干擾總統保護機密行政部門通訊的能力，並可能干擾正在進行的談判。」

在去年通過的一項支出法案條款中，國會要求川普政府發布第232條款報告。立法者和企業廣泛反對川普政府的說法，即汽車進口對國家安全構成威脅。

司法部在周二發布的一封信中表示，白宮可以利用行政特權來抵制國會的要求，並表示：「白宮的披露將有可能損害為應對國家安全威脅而正在進行的外交努力，並有可能干擾行政部門的審議。 」

去年11月，川普政府錯過了就是否對外國汽車進口產品徵收關稅的決定的截止日期。但川普週二表示，如果雙方未達成更廣泛的貿易協議，他仍可能對歐盟的汽車加徵關稅。川普已經另外威脅要瞄準日本的汽車。

川普在達沃斯世界經濟論壇的期間說：「我們希望能夠與歐洲達成協議。」「如果他們不達成協議，我們當然會給予非常強烈的考慮。」

汽車研究中心在2018年的一份報告中估計，擬議的關稅可能會使進口汽車價格增加6,875美元。總體而言，平均汽車價格將增加4,400美元。經濟研究小組也得出了類似的估計。

(中時電子報)