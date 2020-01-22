老五老基金會石岡中心今年製作193份幸福年菜，五菜一湯一飯在除夕前送到獨居長輩家中。（王文吉攝）

「老五老」志工送餐到東勢，讓葉爺爺感受年節氛圍。（王文吉攝）

老五老基金會連續14年為獨居長輩募款幸福年菜，22日號召全台近900位志工，動員200輛汽車，熱呼呼的年菜送給1000位獨居長輩。「老五老」結合社區醫院、學校、社區發展協會、餐廳等，年節前備料製餐，趕在除夕前送至長輩家中，愛心遍及雙北市、新竹市、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣等地。

今年台中山城地區年菜由石岡服務中心廚房製餐，加上石岡中心志工隊為獨老獻上年菜，同時號召93位民眾志工為豐原、新社、石岡、東勢、和平等5區，約193位獨居長者及弱勢家庭，送上當天新鮮現做熱騰騰幸福年菜。

清晨6、7點「老五老」社工、志工們就到場協助盛裝打菜包裝，接著用人龍接力方式傳送年菜上車。28輛送年菜專車兵分多路，載著五菜一湯一飯，陸續送抵長輩家中，還附上石岡國小及土牛國小的小朋友親手彩繪的祝福紅包，以及I Love Pure芳療手作館提供的護膚膏。

「老五老」志工送來熱騰騰的年菜，劉爺爺看到五菜一湯一飯，喜悅的心情溢於言表。（王文吉攝）

「老五老」志工協助劉爺爺貼春聯，感受過年喜慶氣氛。（王文吉攝）

老五老基金會連續14年為獨居長輩募款幸福年菜，五菜一湯一飯在除夕前陸續送抵長輩家中。（王文吉攝）

今年82歲的葉爺爺獨居東勢區，因為手足皆已離世，家人就是自己養的3隻貓咪。爺爺與人相處時總是笑臉迎人，談到愛貓雙眼便會發光並興致勃勃，先前身體健康時還可自己走路到菜市場買菜，近年來因身體退化而較少外出。

「老五老」今年已經連續第3年送年菜到葉爺爺家，葉爺爺笑說「每年都期待這一天，總是讓家裡變得相當熱鬧，也讓自己不會那麼孤單」，也希望明年還可以看到大家。

另一位同樣住於東勢區的82歲劉爺爺，靠著外出拾荒賺錢，去年8月意外跌倒導致骨折，爺爺無法再外出工作而變得鬱鬱寡歡。「老五老」送來熱騰騰年菜，爺爺跟著志工一起唱著新年喜氣歌曲，一起貼春聯，感受過年氣氛，不僅滿足爺爺的胃，也溫暖了爺爺的心。

老五老基金會石岡區長林素蘭表示，很感謝晨禎營造、永康女國際同濟會、先捷實業何經理，張儷馨老師、劉信宏先生等宅配大使共襄盛舉，期盼藉由志工的雙手將這份關愛傳達給長輩，讓長輩在新的一年能有鼠不盡的幸福。

(中時 )