今年農曆年假從小年夜(1/23)一路放到初五(1/29)長達7天，不少民眾利用年假好好與家人團聚，把握時間走春拜訪朋友或出遊踏青。春節期間除公路總局祭出多項促銷活動，包含憑電子票證搭乘國道客運票價享85折，以及39條台灣好行觀光巴士路線也有半價優惠，盼藉此鼓勵民眾多使用大眾交通工具。一卡通公司表示針對交通、景點及購物，除了推出一卡通票證相關優惠，也同步回饋LINE Pay Money(原「LINE Pay 一卡通帳戶」)的用戶，希望民眾多多使用電子錢包。

新年到，南部返鄉民眾多，與親友圍爐團聚拜年外，也可選擇到戶外走走，高雄知名景點義大遊樂世界春節前正式啟用「LINE Pay Money」支付服務，提供民眾多元支付選擇，109年1月25日至109年2月4日活動期間，第2人只要99元，使用「LINE Pay Money」購票再享LINE POINTS 10%點數回饋。高雄另一知名遊樂園大魯閣鈴鹿賽道樂園於109年3月1日前，筆筆消費享LINE POINTS 8%點數回饋。

走春必備LINE Pay Money享優惠，義大第2人99元再享10%點數回饋。(一卡通提供／黃慧雯台北傳真)

農曆新年用一卡通在大魯閣賽道樂園享8%點數回饋。(一卡通提供／黃慧雯台北傳真)

同時，LINE Pay Money也特別於北高兩地的大眾交通服務推出回饋活動，2020年6月30日前使用LINE Pay Money乘車碼搭高雄捷運，每趟享LINE POINTS 20%點數回饋，搭乘高雄市橘12公車、橘20公車，及新北市臺北客運795木柵平溪線、965板橋九份金瓜石線指定公車路線每趟送5點，用戶如連結高雄銀行帳戶並透過高雄銀行帳戶儲值，使用乘車碼均再享LINE POINTS 30%點數回饋，合計可享最高回饋50%。此外，營運滿週年的淡海輕軌，109年2月14日前使用「LINE Pay Money」乘車碼搭乘也是免費喔！

LINE Pay Money乘車碼搭高捷LINE POINTS 20%點數回饋，搭指定公車路線每趟送5點。(一卡通提供／黃慧雯台北傳真)

還未備好拜年禮盒的民眾，1月底至新東陽以LINE Pay Money結帳，單筆消費滿300元享LINE POINTS 10%點數回饋。若想試試手氣抽紅包，至7-ELEVEN採購年節贈禮時，可別忘了使用LINE Pay Money結帳，1月29日前單筆消費滿100元，即可抽LINE POINTS點數紅包，包包有禮由8點起，另有168點、588點等，最大獎高達888點！

慣用一卡通的民眾也可於農曆過年期間享受各種回饋，至全聯福利中心採購年菜、禮盒，即日起至7月2日每週一至五使用指定銀行之一卡通(包含聯名卡、Debit卡或金融卡)，單筆消費滿300元加贈全聯福利點100點。6月30日前在全國加油站自助加油，每公升可降0.5元。於奧斯卡3D數位影城購買當日電影票，天天享單張180元購票優惠。民眾3月底前至三商巧福及鮮五丼內用，憑一卡通單筆消費滿150元即贈現燙青菜或滷豆腐一份。2月底前使用NFC手機Hami Pay一卡通，於中華電信直營門市購買熱銷商品5折起，而且不限金額任一筆消費還加贈全家中杯熱美式咖啡。過年出遊時，可別忘了帶上走春必備的一卡通與手機，即可暢遊全台，享用一卡通及「LINE Pay Money」的各式優惠！

新春期間LINE Pay Money活動眾多，各項活動設有回饋上限且活動期限不同，活動說明請依「一卡通官網」及「LINE Pay主頁活動訊息頁面」最新公告為準。

(中時電子報)