不用搶！指揮中心：每周將釋百萬口罩給超商 14:372020/01/22 中時 鄭郁蓁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 為了防武漢肺炎，中央指揮中心表示，每周將釋出100萬片口罩給超商，不用擔心口罩不夠。（圖／Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應國內出現首位新型冠狀病毒個案，中央流行指揮中心表示，今天開始，直到1月31日，每周都會釋出100萬片口罩，提供四大超商通路上架，指揮中心發言人莊人祥強調，口罩絕對足夠。 中央流行指揮中心發言人莊人祥表示，目前疾管署口罩數量共有4500多萬片的一般外科口罩，近日已經跟超商協議，將從今天開始，今、明兩天各釋出一百萬片給四大超商，提供銷售。 接下來則每周固定釋出100萬片，直到1月31日為止。數量絕對夠用，民眾不必囤貨。 (中時 ) #口罩 #指揮 #超商 #中心 #指揮中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 防武漢肺炎疾管署成立指揮中心 4千多萬副口罩備戰 15:552020/01/20 生活 急診有武漢肺炎疑似病例？新竹馬偕回應了 08:562020/01/21 生活 戴口罩就萬全？ 疾管署副署長莊人祥：N95不要亂戴 13:282020/01/21 生活 不只用來防疫 MIT口罩躍上國際時裝周舞台 20:502020/01/21 生活 中衛口罩首登國際時裝周 彩色口罩年銷量激增85％ 21:052020/01/21 財經 醫師：N95口罩勿亂戴 04:092020/01/22 焦點新聞 防疫口罩百百種 你選哪一種？ 09:142020/01/22 生活 國內各大醫院拉高防疫層級 強制民眾入急診戴口罩 12:362020/01/22 生活 好市多掀口罩之亂 網：有人狂搬20盒 13:142020/01/22 生活 陸口罩全面缺貨 電商表態：在售口罩不得漲價 13:272020/01/22 財經 生活熱門新聞 家長帶孩子就醫 竟不說從武漢返台 - 生活 先暖後冷 氣象局一圖秒懂春節天氣 - 生活 女台商病因成謎 何美鄉：可追的點全斷很可怕 - 生活 除夕必丟「5物品」！ 民俗專家：扔了去霉氣、迎新年 - 生活 泡溫泉別亂坐！這2處最易染菜花 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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