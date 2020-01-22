因應國內出現首位新型冠狀病毒個案，中央流行指揮中心表示，今天開始，直到1月31日，每周都會釋出100萬片口罩，提供四大超商通路上架，指揮中心發言人莊人祥強調，口罩絕對足夠。

中央流行指揮中心發言人莊人祥表示，目前疾管署口罩數量共有4500多萬片的一般外科口罩，近日已經跟超商協議，將從今天開始，今、明兩天各釋出一百萬片給四大超商，提供銷售。

接下來則每周固定釋出100萬片，直到1月31日為止。數量絕對夠用，民眾不必囤貨。

(中時 )