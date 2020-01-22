瑞士達沃斯世界經濟論壇評選沃旭能源（Orsted）榮獲全球永續企業第一名。沃旭表示，過去十年，沃旭從化石燃料能源公司成功轉型至100％再生能源公司，並呼籲所有企業降低碳排放以限縮地球暖化在1.5°C以內。 沃旭能源全球執行長亨利保森 ( Henrik Poulsen ) 表示，沃旭被評選為全球最永續企業感到非常自豪。

沃旭原本是傳統化石能源供應商，現在成功轉型為全球最大再生能源公司之一。每一天，我們專注於提供大規模綠能解決方案來對抗氣候變遷，因應當今最急迫的挑戰。

沃旭指出，沃旭能源在台灣推動「大彰化離岸風電計畫」，場址位於彰化外海離岸35至60公里處，總裝置容量最高可達2.4GW。大彰化東南及西南第一階段離岸風場900MW預定於2021年建置，大彰化西南第二階段及西北離岸風場920MW，在取得相關許可及做出最後投資決定後，預定於2025年建造。

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