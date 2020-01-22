中天綜合台除夕(1月24日)起每週一至週五晚間7點至9點播出武裝大劇《龍門飛甲》，該劇改編自同名電影，更集結1992年電影《新龍門客棧》中的情節與角色，除了不可缺少的經典武俠打鬥畫面，更有深受觀眾喜愛的後宮爭寵情節。

柳岩飾演貴妃。（圖／中天提供）

電視劇版《龍門飛甲》導演蔡晶盛曾表示，一開始不想接此劇，因電影版《龍門飛甲》上映當年締造票房傳奇，至今仍是許多劇迷心中數一數二的武俠大片，擔心電視劇版會讓觀眾失望，但看過劇本後，蔡晶盛導演大讚劇本精彩：「現在不拍的話將來會後悔。」電視劇版《龍門飛甲》增添許多人物角色，也加入很多宮鬥戲，導演還透露電視版劇情亮點之一是感情戲，「劇中勾心鬥角的感情戲很精采，讓人看不透」，有信心電視劇版《龍門飛甲》絕不輸當年引起熱烈迴響的電影版。

聶遠。（圖／中天提供）

近期因《延禧攻略》人氣超高的古裝美男聶遠，飾演劇中武功高強的黃河大俠趙懷安，聶遠接受專訪時曾表示，自己非常喜歡《龍門》系列故事，堪稱忠實粉絲，接到劇本後心情相當激動。同角色在電影版《龍門飛甲》由資深武打巨星李連杰所飾演，聶遠被問到是否擔心被拿來與前輩李連杰做比較？他表示：「這次自己扮演的趙懷安相較於前輩更加重感情，愛情戲也多一點，大俠氣質很濃，打鬥時也更加瀟灑。」絲毫不畏被拿來與李連杰比較。粉絲也給予聶遠高度肯定，認為他正值壯年，功夫又俐落，飾演年輕力強的趙懷安絕對比李連杰更為精彩。

《龍門飛甲》除了有許多擬真的武打場面，更有刻骨銘心的感情戲，其中與趙懷安共譜生死戀的金鑲玉，由古典美人葉璇飾演，葉璇坦言：「我從小就喜歡武俠小說，特別喜愛《龍門》系列作品，浪跡天涯的俠女情節更在心中揮之不去。」還透露自己連劇本都未看便一口答應演出邀約。劇中趙懷安許下「生死與共，不離不棄」的誓言，金鑲玉也為趙懷安放棄世人爭搶的寶藏奔走天涯，浪漫淒美的情節直中人心，讓粉絲深受劇情感動。中天綜合台，1月24日起每週一至週五晚間7點至9點《龍門飛甲》。

葉璇騎馬照。

(中時 )