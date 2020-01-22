2020年春節7天連假明（23）日開跑，為滿足民眾春節提領現鈔、資金調度及支付工具交易等金融服務需求，確保春節連假金融服務品質，金管會表示，已請各金融機構採取5項措施，確保春節期間金融服務不打烊。

此外，為加強保戶服務，金管會已請保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，在壽險、產險公會網站揭示服務電話號碼及提供服務方式，並請汽車交通事故特別補償基金、住宅地震保險基金於連假維持服務電話暢通。

金管會指出，已要求各金融機構在春節期間，須保持支付工具交易順暢、電子銀行服務穩定、強化資安防護、自動提款機（ATM）全年無休、金融客服暢通等5項措施。首先，信用卡、電子票證及電子支付等機構應確保交易系統順暢運作，並提供24小時客服專線。

其次，各金融機構應注意網銀系統負載量，以確保春節期間電子銀行服務順暢運作，因應企業與民眾資金調度需求。同時，應確實建立資訊系統及資訊安全監控機制、應變計畫與通報程序，並進行情境演練，且應特別注意各類異常情形監控。

最後，金管會提醒各金融機構應加強ATM補鈔、檢修與管理作業，並提供24小時客服專線可供諮詢。各金融機構網銀及ATM亦應提供24小時客服專線，並確保24小時暢通且可提供諮詢服務。

金管會提醒民眾，農曆春節期間可多利用金融機構提供的電子銀行服務，若使用ATM遇到問題時，請務必保存「交易明細單」，並善用金融機構於ATM旁張貼的客服專線。此外，在使用網路進行交易時，應注意資訊安全、避免個人資料外洩。

由於民眾於連假多返鄉或出遊，為顧及保戶因旅行交通事故，及假期外出時間居家安全等保險相關事項詢問、理賠申請或保險附加救援服務等需求，金管會要求各保險公司提供免付費服務電話，並應有專人服務、或提供可處理緊急狀況聯絡方式。

金管會表示，各保險公司、汽車交通事故特別補償基金及住宅地震保險基金在連假期間的服務電話一覽表，已分別登載於金管會、產險公會、壽險公會網站。為確保資訊安全無假期，也已責成各保險公司加強資訊安全防護作業，以避免發生駭客入侵損及保戶權益狀況。

(時報資訊)