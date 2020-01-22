受惠於Tucson和Palisade等休旅車款銷售暢旺，南韓現代汽車上季營業利益優於市場預期，且淨損益由虧轉盈，受此激勵，周三現代汽車股價尾盤大漲7.26%。

現代汽車公布，2019年第四季營收年增11%，為27.9兆韓元，優於分析師預測均值27.1兆韓元。營業利益為1.24兆韓元（10.7億美元），超出分析師預測均值1.06兆韓元。淨利為8390億韓元，不如市場預期的9980億韓元，但優於於2018年同期的淨損1298億韓元，此為該公司至少8年來首度出現虧損，主要受到中國銷售暴跌影響。現代更因此關閉了中國5座工廠的其中一座。

分析師表示，休旅車銷售強勁，帶動現代去年在美國的汽車銷量成長約7.7%，不過在全球最大汽車市場中國的銷量仍然低迷。

現代汽車2019年全年營收年增9.3%，為105.79兆韓元。全年營業利益大增52%，為3.68兆韓元，淨利成長近1倍，達到3.26兆韓元。

(時報資訊)