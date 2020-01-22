初一到初五每天早上8點到下午5點，當日擲出最多聖筊的參賽者，將送出每尊8萬元黃金媽祖。（張毓翎攝）

嘉義縣東石鄉港口宮今年推出2台轎車、3台機車、2台液晶電視大獎。（張毓翎攝）

初一到初五每天早上8點到下午5點，當日擲出最多聖筊的參賽者，將送出每尊8萬元黃金媽祖。（張毓翎攝）

民眾也前來摸金牛、求發財金。（張毓翎攝）

嘉義縣東石鄉港口宮於農曆正月初一到初五舉辦「2020港口媽文化季」，不僅有摸金牛、求發財金等活動，在這5天期間，統計擲出最多聖筊的參賽者，送出新台幣88萬元2000cc轎車、56萬元1500cc轎車等大獎；想擲到轎車？廟方說，依照往年情況，至少要擲出14次以上的聖筊才能有機會獲得。

廟方今日舉行記者會宣傳活動亮點，主任委員張萬傳表示，初一到初五每天早上8點到下午5點，當日擲出最多聖筊的參賽者，將送出每尊8萬元黃金媽祖；另統計至初五比賽後，依擲出聖筊數排名，第1名的人獲得價值88萬元轎車，第2名56萬元轎車，之後的3到5名還有機車，6、7名有液晶電視。

張萬傳說，民眾添1000元香油錢，就能參加擲聖筊搶轎車活動；添100元香油錢，就可參加擲聖搶黃金媽祖，「港口媽文化季」是廟方一年一度的盛事，其中的擲筊賽都吸引上萬名的信眾前來試手氣，贏得轎車的祕訣？他說「只要有心」，心正信誠則靈，媽祖就會賜給您，歡迎大家作伙來參加。

港口宮在除夕子時（晚上23點至凌晨1點）有搶頭香、發紅包；初一上午8點50分奉請媽祖過七星平安橋，縣長翁章梁也預定初一上午11點40分在廟前發紅包，此外，初一至初五每天上午8點起，免費提供平安圓與福祿壽龜，讓民眾保平安、吃平安。

(中時 )