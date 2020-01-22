農曆新年許多廟宇都會發放錢母，彰化埔鹽順澤宮當然也不例外，以往廟方都準備1000枚錢母供鄉親領取，但今年因為冠軍神帽發威造成轟動，讓廟方決定今年加碼到３千枚，另外從初一到初五每天還提供１千頂冠軍神帽，讓之前沒有領取到的鄉親排隊領取，增添過年運氣。
埔鹽順澤宮從初一開始，每天上午9點及下午2點兩個時段，預計各發放500頂的幸運冠軍帽給信眾，一路發到初五，民眾只需憑本人身分證即可領取，但廟方表示，有很多遠道而來的外縣市朋友，反映都領不到冠軍帽，因此這次特別將下午時段留給外縣市的朋友領取，上午則不限。
順澤宮總幹事陳守欽表示，每頂帽子都是志工幫忙加工蓋廟印，從爆紅到現在已經發放超過10萬頂，累壞所有志工，這次帽子將從初一發到初五，一個民眾只能拿一頂，數量有限發完為止，錢母的部分只要信眾到廟裡參拜，廟方人員就會將錢母放在信眾準備的金紙上，讓信眾帶回增添財運。
陳守欽說，順澤宮今年響應愛心，提供100盞文昌燈讓創世基金會募款，廟內的光明燈、太歲燈及文昌燈，往年村庄內固定有5千盞的村民點燈，今年如有民眾想到順澤供點燈，也可以在初一的時候到廟裡登記，但一樣數量有限，點完為止。
(中時 )
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