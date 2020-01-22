21日晚間台灣出現第一名確診個案後，昨天新增13名可疑病例，共12名隔離檢驗中，1名已經驗出為流感，創單日新增可疑個案最多的一日。

中央流行指揮中心發言人莊人祥表示，單日激增與擴大通報定義成「只要是大陸回來，且有肺炎症狀」有關，因為放寬通報定義，才突然讓採檢人數變多。

列為法定傳染病後截至昨天，共通報21名疑似個案，8名已排除，12名隔離檢驗中，1名確診即為昨日公布之首例境外移入個案，目前持續於醫院負壓隔離病房治療中，46位接觸者除1位輕微咳嗽無發燒，其餘皆無異常。

莊人祥表示，這13人，年齡介於1至57歲，分別為9男、4女，目前都已經住院，其中7個有肺炎，1個檢出流感。

至於昨天確診的女台商狀況，莊人祥表示，目前狀況穩定，入院後沒有再發燒，呼吸速度正常，醫院明天會持續追蹤胸部Ｘ光，也沒有腸胃症狀，僅走路會喘。

其同班機接觸者46人，追蹤中有一名輕微咳嗽，沒有發燒。其餘沒有異常。都是在家自主管理，自昨天下午6點開始算起，需監測14天。

(中時 )