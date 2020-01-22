Netflix與The Pokémon Company International今（22日）宣布，精靈寶可夢系列最新動畫電影《寶可夢：超夢的逆襲：進化》將於寶可夢日(2月27日)在Netflix全球首映（日本與韓國地區除外）。 《寶可夢：超夢的逆襲：進化》引進最新CGI技術，劇情靈感來自系列電影中最熱門的作品。

針對雙方的合作，The Pokémon Company International國際事業資深副總裁Emily Arons表示，「Netflix擁有廣大的影響力及其專業團隊，讓我們深信Netflix是將此部動畫電影帶給全球小朋友及影迷最合適的夥伴。而且透過Netflix的平台，我們也能在『寶可夢日』當天，全球同步推出最新動畫電影，希望與世界各地的寶可夢粉絲，一同歡慶這個特別的時刻。」。

《寶可夢：超夢的逆襲：進化》電影預告

《寶可夢：超夢的逆襲：進化》的劇情概要講述研究人員挖掘到傳說級寶可夢「夢幻」的化石，卻也意外釋放違反所有自然界定律且充滿強大毀滅力量的寶可夢「超夢」。當超夢意識到自己的起源後，開始憎惡創造自己的人類，並試圖反撲報復，而小智、皮卡丘與朋友也被捲進這場風暴中。眼看寶可夢世界岌岌可危，英雄們能否克服這項難關？超夢又能否找到生命的新意義？

(中時電子報)