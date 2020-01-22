上週突襲黨中央的國民黨前青年團總團長林家興今天下午再率青年代表，到黨中央外召開「野生中常會」。（趙婉淳攝）

上週突襲黨中央的國民黨前青年團總團長林家興今天下午再率青年代表，到黨中央外召開「野生中常會」。（趙婉淳攝）

上週突襲黨中央的國民黨前青年團總團長林家興今天下午再率青年代表，到黨中央外召開「野生中常會」，在豔陽高照下搭配「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」，用苦民所苦方式點出黨內亂象並提出革新訴求，為青年世代發聲，同時把訴求送進代理黨中央。

國民黨下午召開總辭後首次中常會，林家興等青年代表下午在黨中央外，自搭棚子召開「野生中常會」，點出黨內5大亂象，包含背棄民主、決策黑箱、失去自我、顢頇失能、鄉愿懦弱。

同時提出5大革新訴求，包括黨領導層改組，革新委員會廣納民意與年輕世代、國民黨價值定位革新、兩岸與國際關係論述革新、黨務及決策體制打掉重練，以及人才甄補機制變革。

黨內近期拋出60歲以上退出中常會、革除黃復興黨部等改革聲浪，林家興認為不該以年齡「一刀切」，而是具備年輕思維能和年輕人溝通的能力，另要思考黃復興黨部的定位任務與角色，「若只是改名、拋棄九二共識、刪除黃復興黨部就完成改革，任何人都能當黨魁」。

今天中常會將通過黨魁選舉作業細則，關於需有7751人以上黨員連署與繳交200萬元保證金，林家興認為，這將成為有意參選黨魁的年輕人進入門檻，期盼下午常會討論能放寬規定，讓更多社會賢達回到黨內參選。

林家興期許未來的黨主席能對黨內外進行世代交替溝通，銜接黨內的黨意與社會主流民意，也具備行政經驗與社會聲望，主席不再是萬人之上的仲裁者，而是不同意見的協調者，樂見青年世代拋出的集體領導概念。

傳出有中央委員與黨代表醞釀推動修訂黨章，讓外界人士能參與黨魁選舉，力拱鴻海創辦人郭台銘參選黨魁。林家興與出席的學生黨代表陳柏翰都強調沒有參與這部分，林期盼制度改革不要再因人設事，否則將再失去誠信。

(中時 )