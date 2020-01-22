為維護節日民眾安全，平鎮分局推出4支宣導短片。（平鎮分局提供／邱立雅桃園傳真）

平鎮警分局籌拍宣導短片，由40名新進員警及實習生擔綱演出，剛穿上制服的菜鳥警察頭一次面對鏡頭難免生澀，但在攝影團隊專業運鏡之下，無論是戰技還是儀態，都完全表露警察專業形象。第1支影片才剛上傳社群網站，就獲大批粉絲敲碗問：「後面3支呢？」

大家耳熟能詳的春安工作已更名為加強重要節日安全維護工作，但在宣導時，無論是員警還是民眾，還是習慣以春安工作為宣導口語，為了就是加深民眾對該項工作的認同度及了解度，平鎮警分局長李建民親自披掛上陣演出，率領年輕員警與警察娃娃一同到婆婆媽媽聚集的菜市場進行宣導。

平鎮警分局春安宣導影片首部曲今日上傳臉書社群平台，短短1小時就獲得民眾熱烈的迴響，並紛紛私訊詢問粉絲團小編下部續集何時上映，警方透露，接下來影片主題為有關交通、服務，最後1支壓軸有彩蛋則須保密。警方表示，相關宣導影片自今日起將連續4天上傳，想要即時觀看最新影片，請密切留意平鎮分局「平警Flying」臉書粉絲專頁，將有更完整的宣導內容供民眾觀看。

2020年加強重要節日安全維護工作已於16日起跑展開，平鎮警分局分局長李建民表示，安全維護工作以治安平穩、交通順暢、民眾安心3大目標為工作主軸，為使民眾加深印象，有別以往嚴肅及沉悶的宣導方式，由分局內40名新進員警及實習生擔綱演出，專業的拍攝，再配上氣勢磅礡的配樂，完美呈現春安工作各項宣導內容。

(中時 )