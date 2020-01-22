國民黨改委會草案。（讀者提供）

國民黨下午兩點召開討論成立「改革委員會」，草案內容曝光。據指出，代理黨主席林榮德、代理祕書長曾銘宗以及擔任全縣縣市聯議會會長的中常委蔣根煌，在中常會前先與中常委開會前會，但會前會中砲聲隆隆，多位中常委質疑林榮德僅是代理，卻「擴權」進行無關黨主席補選、中常委改選的事。

也有中常委砲轟林榮德放話要檢討黃復興黨部、60歲以上的中常委退出中常會等意見，要求林榮德「收回」；包括江碩平、劉大貝、范成連、呂學樟等中常委，也表態要再參選中常委。

據國民黨規劃的改委會草案，將由林榮德擔任籌備會總召，成立改委會，由代理黨主席林榮德、代理秘書長曾銘宗分別擔任總召及副總召，委員從15執政縣市長、地方民代、區域立委、立院黨團代表、青年代表、學者專家或社會賢達中聘任，改委會設總召、副總召，下設「組織改造、兩岸論述、青年參與、財務穩健」等四組別，另設執行書，由各組別討論後，在三月底前提出改革建議。

(中時 )