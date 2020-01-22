金鼠年到了，嘉義市政府結合九華山地藏庵22日送年菜給350戶邊緣戶與獨居老人，地藏庵董事長黃俊森說，嘉義市送年菜的特色是當天現煮現送，剛出爐的新鮮美味送到家，今年加贈1000元紅包；市長黃敏惠感謝九華山地藏庵送暖給弱勢家庭溫馨過好年。
黃敏惠說，感謝九華山地藏庵愛心不間斷，每年辦理冬令救濟，2018年起贊助送年菜給弱勢，因應物價上漲，今年加碼贊助67萬元送年菜，由嘉義市餐飲工會廚師們義煮，此外，九華山地藏庵加贈每戶弱勢家庭1000元紅包及1包白米，讓350戶邊緣戶與獨居老人能溫馨過好年。
黃俊森說，年菜是現煮現送，熱騰騰的年菜送到弱勢人家裡，吃得到新鮮美味及熱呼呼的心意，象徵菩薩庇佑弱勢家庭平安過好年，並祝福大家新年有新展望。
年菜有金雞報春（金雞）、歡喜圓滿（丸子）、福報有餘（魚），五福珍臘（臘肉）、步步高升（蛋糕）等5道，黃敏惠與黃俊森一起親送年菜到吳姓邊緣戶家裡拜早年。
吳先生養育3名年幼子女，其中有1名子女領有身障手冊，吳先生目前做臨時工作，要接送3名子女上下課，照顧高齡的外公，生活清苦，接到黃市長及黃董事長親送的年菜，感動萬分，再三感謝，並期許新的一年會更努力。
(中時 )
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