鄧紫棋推出新專輯《摩天動物園》，日前她接受MyMusic專訪，與主持人陳大天暢聊新專輯的創作過程，笑說「我的愛恨情仇都寫在歌詞裡了，這對我來說是一場療癒，專輯一完成，我就像一個全新的人，唯一有點擔心的就是寫情歌，最怕有人隨便對號入座」。

談到短短七個月的時間就完成這張新專輯《摩天動物園》，她說自己真是有感而發，從小就習慣以文字書寫生活與心情，13歲就寫了「睡公主」這首歌，當時她暗戀一個學長，現實環境裡完全沒有勇氣表白，只有在夢裡可以盡情揮灑。不過自認哭點很低，很容易就掉眼淚，以前碰到難過的事，習慣壓抑隱藏情緒，只能躲起來哭，現在還是很能哭，但已經不想隱藏壓抑，哭變成一種抒發，不痛苦的哭，所以寫下〈透明〉這首歌，鼓勵大家勇敢面對自己真實的情感。

鄧紫棋推出新專輯《摩天動物園》，日前她接受MyMusic專訪，與主持人陳大天暢聊新專輯的創作過程。（MyMusic提供）

〈別勉強〉邀請周興哲合唱，鄧紫棋笑說「特別喜歡周興哲的聲音所以合唱」，該曲以「刺蝟的擁抱」來比喻情感的某個狀態，常為了當好人為了承諾，勉強自己繼續一段感情，其實是很傻的。陳大天詢問「通常對唱曲都是甜蜜的，這都分手了還怎麼合唱？」鄧紫棋笑說「我倒沒想過這問題，可見我多麼不市場」，兩人還努力的幫這首歌找市場，笑說「如果你喜歡的人正在為情傷心，就約出來唱這首歌，勸分手最適合」。

鄧紫棋說〈摩天動物園〉MV中集結所有他怕的東西，尤其在倒吊30分鐘，下來後一句話都說不出來只想吐，以及一個人像神經病在綠背景前面一直搖，拍完後大概有三天全身痠痛，最害怕的就是蛇，明明很恐懼卻要裝作沒事，「我大概花了半小時的時間，不斷禱告自我催眠之後才硬著頭皮開拍」，她還開玩笑說，「太可怕了，這導演未來考慮是否還要合作」。

最後製作單位特別準備了小遊戲，讓鄧紫棋與大天比賽平衡感，看誰能將模型動物全部安全送上小船，鄧紫棋若贏可獲得名牌行李箱還有台哥大全門市無限次的播歌，這完全無法作弊，鄧紫棋的手感與平衡概念還真是沒話說，原以為應該會平手，沒想到在最後關頭，大天一個手抖整艘船弄翻，笑翻全場。

(中時 )