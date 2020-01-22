科達機構董事長賴建程2012年自旅行社跨足房仲事業，2016年再跨足建商領域，與海悅國際(2348)共同合資經營的「海研建築」，今年將在上新莊地區推出雙建案，總銷約30億元。賴建程說，受惠台商回流、自住剛性買盤出籠，全台建物買賣移轉棟數可望站上30萬棟，今年房市表現仍然看好。

科達機構董事長賴建程表示，2019年因迎台商回流、剛性需求購屋潮，5家房仲科達門市更祭出業界最長「保障底薪4萬元、12個月」徵才，去年業績年增2~3成以上，也大手筆發出獎金紅利，科達機構行政、幕僚單位年終獎金約1~2個月，房仲業務除了每月享底薪、彈性工作時間、打團體戰之外，房仲也把握住去年剛性買盤，因此，以年度總獎金來看，平均每位房仲更可達16個月以上的業務高獎金，幾乎每位房仲年薪皆破百萬元，7年累計發放超過1億元獎金，多來店內秉持「只為自住客服務、拒絕投資客」的原則，也注重溝通管道順暢，以「帶人帶心」方式留住人才。

科達機構2016年跨足建商，在「科達建築」體系下有科達建業建設、科達環球建築，除了投資東森建設，在新北三重仁義段重劃區推出首案「日日東森」，僅歷經4個多月，就在去年2月順利完銷，2019年六都建商積極搶地，科達機構更攜手代銷龍頭海悅國際(2348)共同合資經營「海研建築」，於新莊塭仔圳重劃區、機捷A3新北產業園區站插旗獵地，預計今年開出雙建案。

海研建築預計今年也會於桃園機捷A3新北產業園區站周邊推出第二案，總銷約15億元， A3站擁有機捷、環狀線雙捷運優勢，不僅10分鐘達台北車站，也可跨新店、中和、板橋、新莊區，沿線也成為大台北去年推案最熱捷運點，新莊沿線新北產業園區站、幸福站、頭前庄站皆緊鄰「新莊副都心」與「頭前重劃區」，歷經3年房價修正，去年買氣、房價皆回升，新建案開價多衝上5字頭，而觀察實價登錄，2019年副都心平均房價每坪46.1萬元，年成長4.1%，頭前重劃區也漲破4字頭，平均每坪42.6萬元，年成長達7.3%。

(時報資訊)