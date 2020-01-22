新北一名范姓女子與張姓人夫是同事，她的男友更是曾擔任對方婚禮的伴郎，沒想到2人居然搞出婚外情，結果被正宮目睹，姦情曝光。新北地院審理後認為，范女明知張男已婚，卻與他發生逾越普通朋友的關係，侵害到張妻配偶權，判她須賠償20萬元，全案可上訴。

判決書指出，張妻2018年10月19日目睹范女與丈夫手牽手進入百貨公司，甚至發現他們常常下班後在公司附近約會，且公然在部門內明目張膽談情說愛，導致同事都以為范女才是張男的真正配偶。

張妻相當心碎，在好友群組宣布離婚消息，「大多數的人都來參加過我們的婚禮，所以我覺得必須給大家一個交代，我也很震驚居然會在短短兩年不到就劃下句點，不堪的真相讓我心碎我真的無法原諒，以後，再也無法跟我前夫與那個女人（指范女）共同出現在同一個場合中。」

過沒幾天，范女的男友也在群組留言，「我分手了，至於另外兩位是什麼關係，留個想像空間，短期之內，受傷的我們都不會想見到那兩位，如果有其他人問起，我不介意跟別人說。」導致所有共同好友都知道范女與張男的姦情，紛紛撻伐2人。

法官審理後認為，張男與范女曾於公共場所有手牽手行為，已有逾越普通朋友關係往來舉止之虞，且從群組中的對話內容可看到，婚外情的2人在張妻與男友發表言論後公開道歉，足見承認兩人間的關係非單純朋友關係，因此判范女需賠償20萬，全案仍可上訴。

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(中時電子報)