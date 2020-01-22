女台商接觸者中1人有症狀 在家隔離14天 15:282020/01/22 中時 陳人齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 疾管署副署長莊人祥。（陳人齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 衛服部疾管署昨證實，55歲女台商為國內出現第一起武漢肺炎確診病例，疾管署今再開記者會更新病患狀況，表示該名女台商狀況已好轉，但在與病患接觸過的46人中發現有一名出現輕微咳嗽的症狀，目前已進行自主隔離持續觀察。 疾管署副署長莊人祥表示，經過一天的治療與觀察，該名台商除走路有點喘之外，其他生理狀況都還好，另有一名接觸者目前雖出現輕微咳嗽症狀但未發燒，已請該名接觸者自主在家隔離14天，疾管署會密切注意。 (中時 ) #台商 #接觸 #症狀 #隔離 #咳嗽 #武漢肺炎 #確診 #疾管署 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎再增4例 傳深圳上海也淪陷 04:102020/01/19 生活新聞 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 疑有武漢肺炎病例 馬偕急診醫師：勿自私僥倖 10:372020/01/21 社會 防武漢肺炎疫情 柯文哲秒變回醫生說... 20:202020/01/21 生活 沒接觸史染武漢肺炎 學者：重大警訊 20:452020/01/21 生活 武漢肺炎 西雅圖發現美國首宗病例 05:522020/01/22 國際 《美股掃瞄》美國確診武漢肺炎，美股收黑 08:562020/01/22 財經 武漢肺炎確診破4百例 440人確診9人死亡！ 10:392020/01/22 兩岸 《港股》港股回神，恆指開漲0.47％ 10:512020/01/22 財經 生活熱門新聞 家長帶孩子就醫 竟不說從武漢返台 - 生活 先暖後冷 氣象局一圖秒懂春節天氣 - 生活 女台商病因成謎 何美鄉：可追的點全斷很可怕 - 生活 除夕必丟「5物品」！ 民俗專家：扔了去霉氣、迎新年 - 生活 泡溫泉別亂坐！這2處最易染菜花 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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