衛服部疾管署昨證實，55歲女台商為國內出現第一起武漢肺炎確診病例，疾管署今再開記者會更新病患狀況，表示該名女台商狀況已好轉，但在與病患接觸過的46人中發現有一名出現輕微咳嗽的症狀，目前已進行自主隔離持續觀察。

疾管署副署長莊人祥表示，經過一天的治療與觀察，該名台商除走路有點喘之外，其他生理狀況都還好，另有一名接觸者目前雖出現輕微咳嗽症狀但未發燒，已請該名接觸者自主在家隔離14天，疾管署會密切注意。

(中時 )