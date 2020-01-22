宜蘭縣警察局今舉辦記者會，建議民眾可多加利用疏導攻略QRCode，如遇無人受傷、單純車損的車禍，可謹記「車禍拍照錄影5原則，避免車流回堵壅塞。（李忠一攝）

蘇花改在1月6日全線通車，25日初一南下出遊車潮將達最高峰，估計全日交通量2.5萬輛次以上，恐破去年清明節2.4萬輛次紀錄，由於蘇花改路段位於蘇澳警分局轄區，蘇澳警方籲請用路人配合現場警方疏導，建議避開尖峰時段再上路。

為因應即將湧現的車潮，宜蘭縣警察局在今天（22日）舉行記者會，交通隊長黃文泰表示，蘇花改全線通車後，面臨首次連假考驗，23日小年夜會出現南下返鄉人潮，25日南下出遊車潮將達最高峰，可能創下蘇花改新高紀錄。

黃文泰表示，北返車潮則以28日初四為最高峰，警方出動5300人次警民力，較去年春節增加約500人次；蘇花改蘇澳段通車時，交通瓶頸點是新馬路橋、箕山橋、蘇花改蘇澳端，全線通車後新增東澳端、南澳市區、大南澳路橋等瓶頸點。

警方建議用路人，收聽警廣掌握即時路況，出發前做好車輛安全檢查，如遇車多可多利用國5蘇澳服務區或鄰近景點停車休息，宜蘭縣警察局製作疏導攻略QRCode連結查詢交通資訊，民眾可多加利用。

(中時 )