和進公司違反重訊申報規定 遭處違約金10萬元 15:102020/01/22 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（22）日表示，針對和進公司（3191）違反重大訊息申報規定處以違約金10萬元。 櫃買中心表示，和進公司之重要子公司和昌未來科技（深圳）有限公司分別於108年10月31日及11月5日與合作方簽訂停車管理系統合作協議，對該公司財務業務有重大影響，惟該公司遲至108年12月24日始辦理重大訊息公告，核有違反處理程序之規定，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣10萬元。 (工商 ) #和進 #違約金 #櫃買中心 #申報 #處以 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫃買指數講座 2／19開跑 04:102020/01/20 證券．權證 新光2檔ETF指數 獲資格 04:102020/01/20 證券．權證 東典光電上櫃案 過關 04:102020/01/20 證券．權證 櫃買中心公告具證券性質之虛擬通貨業務 管理辦法及相關規章 11:032020/01/20 財經 《店頭市場》證券性質虛擬通貨業務，櫃買中心訂規 12:172020/01/20 財經 《店頭市場》櫃買中心：110年H1前，須完成設置公司治理主管 10:512020/01/21 財經 《店頭市場》去年國際債券發行120檔，計約7867.56億元 17:392020/01/21 財經 率全國之先 北市推動外牆安全診斷申報制度 17:572020/01/21 生活 外牆安全診斷申報 北市創舉 01:122020/01/22 地方新聞 地心引力公司違反上櫃公司董事會設置 遭處違約金10萬元 11:152020/01/22 財經 財經熱門新聞 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 台灣經濟被低估 謝金河：去年GDP沒人猜對 - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 投資團隊傳何煖軒屬意接遠航 近日曾訪民航局 - 財經 - 工商 多年來頭一遭！南山人壽被降評 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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