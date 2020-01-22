櫃買中心今（22）日表示，針對和進公司（3191）違反重大訊息申報規定處以違約金10萬元。

櫃買中心表示，和進公司之重要子公司和昌未來科技（深圳）有限公司分別於108年10月31日及11月5日與合作方簽訂停車管理系統合作協議，對該公司財務業務有重大影響，惟該公司遲至108年12月24日始辦理重大訊息公告，核有違反處理程序之規定，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣10萬元。

(工商 )