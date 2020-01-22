蘋果2019年新機iPhone 11系列銷售傳佳績，外媒引述消息人士說法指出，蘋果已要求台積電增加A系列晶片的產量以滿足超乎預期的需求。

美國財經媒體報導，iPhone 11系列自去年秋天發布以來，銷售狀況優於蘋果預期，儘管iPhone 11系列沒有支援5G，表現卻相當亮眼，在大陸市場更是強勁，出乎意料的需求也迫使蘋果要求供應鏈提高產量。據悉，售價較低、使用LCD螢幕的iPhone 11是帶動銷售的主力。

根據消費者情報研究合作伙伴（CIRP）的研究報告指出，美國第四季賣出的iPhone手機有69%是2019年發表的新機，iPhone 11系列手機成為美國年終銷售旺季最受歡迎的商品之一。

分析師預期，隨著蘋果第一季將推出平價版iPhone，台積電A13晶片訂單可能會在幾個月內再度增加，該機型預計2月量產、3月發布，將採用和iPhone 11相同的微處理器，知情人士透露，將由鴻海、和碩、緯創等組裝廠代工。

(中時電子報)