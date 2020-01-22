中國武漢肺炎新型冠狀病毒疫情擴散，國內也出現首宗病例，造成口罩需求急速攀升。經濟部今天表示，經調查四大超商通路，口罩供應目前都正常，價格也無浮動，僅部分電商有出現N95缺貨情況。後續將持續掌握口罩價格與廠商囤貨狀況，與公平會保持聯繫。

武漢肺炎疫情讓整個部會都動起來，經濟部長沈榮津今天表示，口罩供需部分，已請商業司掌握電商跟超商供給的量與價錢，口罩生產廠商則由工業局掌握，目前供給量沒有問題。「口罩會充分供應，大家不用擔心。」

商業司表示，經調查統一、全家、OK、萊爾富四大超商，目前口罩供應都正常，價格也沒有浮動情形。僅有部分電商像是MOMO等有N95售完情形，但不代表缺貨，後續還會了解。由於疫情擴大，口罩恐出現強烈需求，是否造成價格波動，該司會持續了解，有任何異常或囤貨情況，將通報公平會。

大陸台商部分，沈榮津則指出，武漢是科技重鎮，當地台商投資有61件，金額1800億，產業類別有DRAM、面板等等，目前掌握到的還沒有台商停工停產，會透過海基會管道掌握台商狀況，看有沒有甚麼需要協助。

(中時 )