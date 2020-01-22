總統蔡英文今（22）日在總統府接受第15任總統當選證書，致詞時說上一次接到中選會的當選證書，表示是人民給自己的聘書，這一次連任要感謝台灣人民，再次選擇蔡英文，選擇和民主續約、和改革續約，未來會和執政團隊繼續努力，不負所托。

從中央選舉委員會主任委員李進勇代表全體委員收下「中華民國第15任總統當選證書」的蔡英文，致詞時說到，817萬張選票是對自己上一個任期的肯定，過去將近4年裡為國家的改革打下基礎，目前已經在做的事情，仍會繼續進行下去；未來四年會在既有的基礎上，繼續推動產業轉型升級，打造更完善的幼托、長照系統，落實全齡照顧，更要強化區域的均衡發展，逐步實現選舉時提出的藍圖以及規畫。

蔡英文說，作為連任的總統，兩個任期之間沒有空窗期、也不會有蜜月期，整個團隊隨時都上緊發條；選舉已經結束，感謝所有選務人員的辛勞，也要感謝所有參與這場民主盛宴的台灣人民，也要去擁抱和自己立場不同的人，儘管大家立場不同，但依然是朋友、同事、家人，大家生活在同一塊土地上，擁有共同的國家，應該彼此團結，才能夠繼續向前行。

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(中時電子報)