因應大陸武漢肺炎疫情升高、台灣出現武漢肺炎首例確診個案，台中市長盧秀燕22日上午召開市府跨局處應變會議，並將疫情防治由「三級」提高至「二級」應變。她在會中強調，春節防疫作為不打烊，台中市提高防疫層級、擴大防疫系統，寧可過度準備，不容許有任何疫情發生。

台中市府召開武漢肺炎防疫應變會議，邀集疾管署、醫療網指揮官、醫師公會、診所協會及中市15家指定隔離醫院代表、肉品市場等單位參加。

盧秀燕將疫情防治由「三級」提高至「二級」應變，她指出，雖然中央目前僅開設「三級」應變，但因為過年期間返鄉人潮增加，加上台中市正在舉行台灣燈會，為讓市民安心過年、讓遊客放心旅遊，特別提高應變層級。

盧秀燕強調，台中市雖然未有確診個案，但市府寧可過度準備，也不希望有任何疫情發生，相關局處與各醫療單位已整備就緒，即時因應疫情調整防疫工作；她呼籲民眾，不要過度恐慌，提醒第一線醫護同仁務必做好防護措施，保護自身健康。

觀旅局長林筱淇指出，大陸遊客到台中旅遊的人數，交通部觀光局仍在統計中，市府將與中央聯繫確認，交通部觀光局已發函全國各大旅行社，宣布即日起禁止旅行社出團湖北旅遊，近期台中將不會有國人出團湖北，市府將持續積極管理入境旅客。

(中時 )