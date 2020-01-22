Readmoo 讀墨電子書線上國際書展近日上線，電子書即日起至 2 月 9 日全站滿三本（含以上）75 折、單日限時超低價、mooInk 系列新機登入立享購書優惠碼、還有mooInk 系列閱讀器與套書組合！未來幾週更將推出讀墨禮券限時限量優惠，儲值滿 25,000 元送 mooInk Plus、滿 50,000 元送 mooInk Pro，以禮券儲值犢幣，之後買書就能一鍵完成，既省時又方便！

2/9 前全站三本 75 折，鼠年新春捕「書」計畫

適逢農曆春節與台北國際書展，每年開春都是書市的超級旺季，Readmoo 讀墨電子書持續將閱讀遊戲化，邀請讀者展開捕「書」計畫！除了 2/9 前電子書全站三本 75 折，更推出多重閱讀任務，包括推薦書籍、累計閱讀時間達標、完讀不同書類、有聲書等，即可獲得紅利優惠、專屬徽章，線上書展期間，於網頁每日登入簽到，亦可獲得紅利點數、購書折扣等多重優惠。

此外，自 1/23 （四）起將不定時推出每日超值優惠，包括相聲瓦舍《蔣先生你幹什麼？（現場版）》、《單車一日小旅行》、《考場現形記》、《經理人月刊 實戰OKR》等，讓讀者以銅板價體驗有聲書與電子書服務。

除了書籍優惠外，mooInk 系列也於線上國際書展期間推出套組特惠：mooInk Plus 7.8 吋電子書閱讀器、10.3 吋 mooInk Pro 搭配科奇幻大師勒瑰恩地海六部曲，最低優惠價 NT$ 7,999 元；搭配尼爾・蓋曼《星塵》等 10 本小說，優惠價最低 NT$ 8,888 元。

mooInk+尼爾蓋曼(上)以及mooInk+地海系列活動DM。(Readmoo提供／黃慧雯台北傳真)

mooInk 系列限時快閃 儲值滿額送閱讀器

針對 mooInk 系列電子書閱讀器，Readmoo 讀墨電子書同樣推出多重優惠：1/22 （三）起至 1/30（四）春節限時快閃，於官網購買 mooInk Pro 加贈 NT$2,000讀墨禮券、購買 mooInk Plus 加贈 NT$ 500 讀墨禮券。此外，即日起至2/15，啟動（新機登入）mooInk 系列閱讀器，加贈最高 NT$1,200 的購書優惠碼。

每年深受讀者喜愛的儲值送 ｍooInk 系列活動，也將於未來幾週推出，儲值 NT$25,000 元送 mooInk Plus、 NT$50,000 元送 mooInk Pro，打包一整年的買書基金，正是時候！Readmoo 讀墨電子書更預告，2/3 （一）將於站上啟動神秘計畫，請讀者們密切關注。

2/4~2/9 台北國際書展Readmoo 讀墨電子書@ B1231 攤位

今年國際書展， Readmoo 讀墨電子書首度設置獨立攤位 B1231，推出換機迎新活動，邀集讀者持特定機種閱讀器，即能以超值優惠價帶回 mooInk Plus、mooInk Pro！現場購買 mooInk Pro 則贈送 NT$2,000 讀墨禮券、mooInk Plus 贈送 NT$500 禮券， mooInk Plus 保護殼另享現場優惠價 NT$ 700。

Readmoo 讀墨電子書與路易莎咖啡 LOUISA COFFEE 跨界合作，完成活動心理測驗即可領取電子書優惠碼、抽 mooInk Plus 7.8 吋電子書閱讀器。(Readmoo提供／黃慧雯台北傳真)

此外，Readmoo 讀墨電子書更與路易莎咖啡 LOUISA COFFEE 跨界合作，完成活動測驗即可領取電子書優惠碼、抽 mooInk Plus 7.8 吋電子書閱讀器（市價 NT$7,500 ），憑路易莎咖啡心理測驗活動熱杯套，於書展現場購買 mooInk 系列最高可享 NT$2,000元折扣！在台北國際書展現場，讀墨電子書也與時報文化、日月文化合作，購書或參與講座就有機會抽 mooInk Plus 7.8 吋電子書閱讀器。

(中時電子報)