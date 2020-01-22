下周國際新聞事件
01/27 周一 達拉斯聯準銀行1月製造業指數
01/28 周二 美國12月耐久財訂單
標普/凱斯席勒（S&P/Case-Shiller）11月房價指數
里奇蒙聯準銀行1月製造業指數
業績:3M、超微、蘋果、eBay、輝瑞、思愛普
01/29 周三 API原油庫存
澳洲Q4通膨報告
美國12月商品貿易收支
美國12月簽約待過戶成屋銷售指數
EIA原油庫存報告
業績報告:阿里巴巴、波音、臉書、奇異、科林研發、樂金顯示器、麥當勞、微軟、科沃、特斯拉、PayPal
01/30 周四 美國聯準會利率決議、記者會
英國央行利率決議
美國Q4 GDP成長率
美國請領失業救濟人數報告
業績:德銀
01/31 周五 南韓12月工業生產
南韓12月零售銷售
日本12月就業報告
東京1月CPI
日本12月工業生產
日本12月零售銷售
歐元區Q4 GDP成長率
美國12月個人收支報告
芝加哥PMI(1月)
業績:開拓重工
02/01 周六 南韓1月進出口貿易收支
(時報資訊)
#美國
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