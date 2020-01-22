下周國際新聞事件

01/27　周一 達拉斯聯準銀行1月製造業指數

01/28　周二 美國12月耐久財訂單

標普/凱斯席勒（S&P/Case-Shiller）11月房價指數

里奇蒙聯準銀行1月製造業指數

業績:3M、超微、蘋果、eBay、輝瑞、思愛普

01/29　周三 API原油庫存

澳洲Q4通膨報告

美國12月商品貿易收支

美國12月簽約待過戶成屋銷售指數

EIA原油庫存報告

業績報告:阿里巴巴、波音、臉書、奇異、科林研發、樂金顯示器、麥當勞、微軟、科沃、特斯拉、PayPal

01/30　周四 美國聯準會利率決議、記者會

英國央行利率決議

美國Q4 GDP成長率

美國請領失業救濟人數報告

業績:德銀

01/31　周五 南韓12月工業生產

南韓12月零售銷售

日本12月就業報告

東京1月CPI

日本12月工業生產

日本12月零售銷售

歐元區Q4 GDP成長率

美國12月個人收支報告

芝加哥PMI(1月)

業績:開拓重工

02/01　周六 南韓1月進出口貿易收支

(時報資訊)

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