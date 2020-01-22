市府地政局提供閱覽，春節期間於大年初四起即提供閱覽服務，至公告期滿日前每周六、日亦提供閱覽。（地政局提供／陳世宗台中傳真）

台中市第14期市地重劃區，於109年1月17日起至109年2月17日止公告土地分配結果30日。地政局指出，為體恤地主特開放假日期間，於市府地政局提供閱覽，春節期間於大年初四起即提供閱覽服務，至公告期滿日前每周六、日亦提供閱覽，假日閱覽時間自上午9時起至下午4時止，歡迎地主於假日開放閱覽期間前往地政局9樓閱覽。

地政局表示， 第14期美和庄市地重劃區，總開發面積約404公頃，地主人數約4500人，目前已完成土地分配成果並進行公告，地主可於上班期間至地政局、北屯、西屯區公所及中正、中興地政事務所閱覽分配成果。

地政局強調，為主動服務多數地主，特地自大年初四起，至公告期滿日前的假日期間，於地政局9樓開放閱覽(假日期間區公所及地政事務所無提供閱覽)，歡迎地主多加利用，倘地主對分配結果有異議者，得於公告期間以書面向本府提出。

(中時 )