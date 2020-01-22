嘉義市長黃敏惠鼓勵民眾改建危險老屋，政府有優惠措施。（廖素慧攝）

嘉義市政府辦危老重建說明會，房地產、建築相關業者及民眾參加踴躍。（廖素慧攝）

內政部2017年起實施危險老舊建築物重建，有獎勵優惠措施，今年5月9日將截止，3年來嘉義市僅有3例，市府22日舉辦說明會，房地產相關業者及民眾參加踴躍，市長黃敏惠加強促銷，鼓勵民眾把握機會改建危老，給家人安全的家。

黃敏惠說明指出，危老重建最高有基準容積1.3倍或原建築容積1.15倍的獎勵，今年5月9日前申請，還有基準容積10％的容積獎勵，整體容積獎勵最高可達基準容積的1.4倍，重建期間地價稅減免，重建完成後，地價稅與房屋稅減半優惠2年，若未移轉產權，最多減稅12年。

另外，政府補助申請結構安全性能評估1萬2000至1萬5000元及擬具重建計畫5萬5000元等費用。

市府都市發展處表示，內政部頒布《都市危險及老舊建築物加速重建條例》（危老重建），用多項優惠措施鼓勵民眾重建老舊或危險的建築物，包括加蓋違章建物也適用，2017年5月起實施至2019年7月，全國僅203件申請案，比率低是普遍情形，嘉義市僅3案。

市府舉辦說明會，由內政部營建署都市更新組簡任技正黃哲賢、建築師許榮方、長榮大學輔導團規畫師盧裕文等人，說明危老重建法規、申辦流程及分享經驗。輔導團每周五上午8：30-12：00、13：30-17：30在市府1樓都市更新科，提供諮詢服務。

(中時 )