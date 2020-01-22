台中市宣布2020年公告地價與現值雙降，地方稅收可能減少10至20億元，財政部揚言檢討台中市的統籌分配款。台中市新科立委楊瓊瓔表示，2016年台中為了打房，前市長林佳龍調漲地價稅，漲幅平均達38.25％，西屯區最高漲101％，引起人民反彈，如今將地價稅調回合理範疇，中央理應幫助台中市政府一同照顧市民，而非拿統籌分配款處罰台中人。

楊瓊瓔質疑，為了10％的投資客，難道要90％的老百姓陪葬嗎？政府是要逼台中市民賣血繳稅嗎？楊瓊瓔還砲轟民進黨拿到選票就驕傲，中火環評強行通過踐踏台中人的肺不夠，還要逼台中收取不合理的高額地價稅，搶市民的荷包，「台中人不是塑膠做的！」

楊瓊瓔表示，中央批評台中市政府過度減稅，但2016年台中市政府過度增稅的時候，怎麼不見中央提醒台中市政府應該合理修正地價稅？政府不是營利單位，如今卻以過度減稅要減少台中的統籌分配款，太「鴨霸」了！

楊瓊瓔說，台中市議員不分藍綠希望地價稅調降，希望台中市的立委也應當團結一起為台中市民的權益發聲，期望民進黨的委員不要再「惦惦」不講話，要能為地方爭取更多資源才對得起選民的選票。

楊瓊瓔強調，降低地價稅只是將不合理的調漲修正恢復合理範疇，對台中市政府本身也要承擔稅收下修的結果，希望中央施政要考量人民現實狀況，地價稅高到百姓負擔不起，就應當合理檢討，不應以統籌分配款恐嚇台中市政府，懲罰台中市民。

楊瓊瓔指出，國庫署公布去年中央統籌分配稅款，，台中市每年上交中央的國稅達1600多億元，但中央給地方的所有補助僅600多億元，才4成左右，應當回歸分配的合理性。由於去年中央統籌分配款原本預算數 2802.9億元，但實質稅收2894.5億。

(中時 )