台灣發現2019新型冠狀病毒確診病例後，交通部觀光局今天宣布暫時禁止武漢團來台旅遊，但針對已抵台的旅行團該如何應對？疾管署指出，目前已請觀光局通知旅行社密切注意，由帶團人員每天進行體溫量測並注意健康回報，若有任何異常，疾管署會進一步聯繫。

疾管署副署長莊人祥表示，針對目前在台灣的武漢觀光團，觀光局已有所掌握，會通知旅行社跟導遊，由帶團人員密切觀察大陸遊客的健康狀況與體溫，若有異常也請帶團人員撥打1922防疫專線，疾管署接獲通知後會積極聯繫。

由於2019新型冠狀病毒發生在冬季，正好與流感狀期，莊人祥強調，目前判斷是否為新型冠狀病毒，依舊是以有類流感症狀，加上曾出入大陸武漢地區，或是有肺炎症狀患者曾前往過大陸，若國人未曾出國卻有類流感症狀，應為流感機率較高，建議至疾管署「流感防治一網通」上搜尋居家附近診所就醫即可。

(中時 )