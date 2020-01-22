日本海上自衛隊的潛艦乘組員首度起用女性，廣島縣吳市的「潛艦教育訓練隊」首次有女性自衛官入學，她可望於1年半後成為第1位女性的潛艦乘組員。

日媒報導，「潛艦教育訓練隊」22日舉行入學典禮，包括26歲的3等海尉（相當於海軍少尉）竹之內里咲在內，共有20名自衛官出席，竹之內是唯一的女性。

海上自衛隊的潛艦因為艦艇空間狹窄，很難確保個人隱私，所以是海上自衛隊的部隊當中，唯一僅限男性的。

海上自衛隊每艘潛艦現役乘組員都低於編制人數，加上日本政府有意將潛艦數量從現役的18艘增加到22艘，潛艦乘組員人手明顯不足，故決定起用女性。

進入訓練隊的隊員前5個月要先學習必要知識，再經1年的潛艦實習訓練後，評估其是否適任乘組員。竹之內在受訪時表示，「不因為是第1位女性而感到負擔，希望和同期的自衛官互相切磋，努力成為潛艦的乘組員。」她可望於1年半後成為潛艦乘組員。

海上自衛隊表示，截至去年4月為止，日本海上自衛官約有4萬2000人，其中有約3000人是女性。

(中時電子報)