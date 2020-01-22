桃園市八德警分局四維派出所警員許仁傑、林夢庭日前巡邏時，發現1名視力模糊、疑似重聽的老翁，因擔心發生危險，乾脆送老翁回家。(警方提供／賴佑維桃園傳真)

桃園市八德警分局四維派出所警員許仁傑、林夢庭日前巡邏時，發現1名視力模糊、疑似重聽的老翁，獨自在馬路行走，因擔心老翁發生危險。員警上前關心，發現老翁住在平鎮，乾脆以巡邏車送老翁回家。

警方表示，因老翁無法完整陳述其姓名資料，加上獨自行走太危險，因此用警用小電腦的人臉辨識系統，查出老翁住在平鎮，乾脆送老翁回家。家人說，老翁早上說要看醫師，因此搭公車出門，不料卻許久沒有回家，原本打算要報警，所幸員警的熱心。

(中時 )