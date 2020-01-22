路見老翁視盲重聽 暖警巡邏車護送回家 15:202020/01/22 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市八德警分局四維派出所警員許仁傑、林夢庭日前巡邏時，發現1名視力模糊、疑似重聽的老翁，因擔心發生危險，乾脆送老翁回家。(警方提供／賴佑維桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德警分局四維派出所警員許仁傑、林夢庭日前巡邏時，發現1名視力模糊、疑似重聽的老翁，因擔心發生危險，乾脆送老翁回家。(警方提供／賴佑維桃園傳真) 桃園市八德警分局四維派出所警員許仁傑、林夢庭日前巡邏時，發現1名視力模糊、疑似重聽的老翁，獨自在馬路行走，因擔心老翁發生危險。員警上前關心，發現老翁住在平鎮，乾脆以巡邏車送老翁回家。 警方表示，因老翁無法完整陳述其姓名資料，加上獨自行走太危險，因此用警用小電腦的人臉辨識系統，查出老翁住在平鎮，乾脆送老翁回家。家人說，老翁早上說要看醫師，因此搭公車出門，不料卻許久沒有回家，原本打算要報警，所幸員警的熱心。 (中時 ) #老翁 #危險 #員警 #平鎮 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 年關將近 平鎮警上街宣導交通安全 13:192020/01/18 社會 麥寮糊塗翁領10萬掉了 結果… 12:082020/01/19 社會 衣領繡電話建功 警助失智翁返家 17:132020/01/19 社會 豆花妹一年開三次刀！靠麻醉針、刀片翻眼皮 18:162020/01/19 娛樂 老榮民寒風迷途5小時 警護送返家 12:492020/01/20 社會 有洋蔥！貧困老翁偷農作被逮 台西警募物資助過年 17:482020/01/20 社會 警加強檢視交通設施 民眾安心過好年 17:532020/01/20 社會 老翁跌倒 暖警熱心遞熱食 19:282020/01/20 社會 失智翁徘徊平交道 保全員拉一把救命 13:382020/01/21 社會 玩煙花走失圳邊 平鎮警尋獲冷到發抖3歲童 16:512020/01/21 生活 社會熱門新聞 人夫緊牽OL逛百貨 正宮目睹爆哭：伴郎女友 - 社會 阿嘶！長腿正妹賣車 窄裙、黑絲、水蛇腰全見網暴動 - 社會 活春宮男主角到案 妻罵出名了 - 社會新聞 - 中國時報 外遇事件大逆轉！小三真實身份曝光 關鍵都靠「一統徵信社」 - 社會 妳真的腿軟？鹹溼私訊637頁 腥夫小三不算通姦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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