《Pokémon GO》訓練家們快看喔！你想好農曆年要怎麼規劃時間了嗎？《Pokémon GO》官方特別針對全球華人都特別重視的農曆新年，推出期間限定的農曆新年活動，要讓各種紅色的寶可夢成為你的焦點；不僅如此，針對應景金鼠年，也將推出栗鼠寶可夢泡沫栗鼠的限時調查課題。今年就讓我們一起成為「鼠一鼠二」的《Pokémon GO》訓練家吧！

＊Pokémon GO農曆新年活動

台灣時間2020年1月25日（星期六）清晨～2020年2月3日（星期一）止，活動內容如下：

(1)特定紅色寶可夢出現的機率將會提高—火恐龍、熔岩蟲、鴨嘴火獸、龍蝦小兵、六尾、派拉斯特、圓法師、霹靂電球、鯉魚王、迷唇姐、火伊布、哎呀球菇和刺尾蟲在野外的出現機率將會提高！如果你夠幸運的話，還有機會在野外遇見暴鯉龍喔。你的運氣夠好嗎？是否有機會遇見夢寐以求的紅色暴鯉龍呢？

(2)有機會從7公里蛋中孵出火紅不倒翁—壺壺和哎呀球菇等紅色寶可夢，也都有機會從7公里蛋中孵出。而不倒翁寶可夢火紅不倒翁也將在Pokémon GO初次登場！

＊獎勵加碼內容

(1)有機會從友情禮物中獲得神奇糖果，所以記得與朋友們多多互送禮物！

(2)記得多和朋友們交換寶可夢—成為「亮晶晶好朋友」的機率將會提高。

(3)交換寶可夢時，寶可夢變成「亮晶晶寶可夢」的機率將會提高。

＊泡沫栗鼠研究

為了慶祝鼠年的到來，只要在活動期間內完成期間限定的田野調查課題，就有機會捕獲泡沫栗鼠！想讓泡沫栗鼠進化成奇諾栗鼠嗎？記得使用合眾之石喔！活動時間是台灣時間2020年2月2日（星期天）14:00～17:00止。內容如下：

(1)田野調查—完成期間限定的田野調查課題，泡沫栗鼠就會登場。

(2)跟鼠年有關的寶可夢出現的機率將會提升—小拉達、拉達、探探鼠、皮卡丘、蛇紋熊、大牙狸、尼多朗/尼多蘭、負電拍拍/正電拍拍、尾立、瑪力露、穿山鼠。

(3)有機會從5公里蛋中孵出泡沫栗鼠—5公里蛋孵出泡沫栗鼠的機率提高。（活動結束後，5公里蛋仍有機會孵出泡沫栗鼠。）

(4)異色泡沫栗鼠將會出現—如果你夠幸運的話，就有機會遇見牠喔！

2020 年初第一場《Pokémon GO》社群日不久前才正式落幕，訓練家們成功在活動時間內讓你的波加曼進化到最終階段的帝王拿波，並且學會社群日限定特殊招式了嗎？按照原先規劃，在2019年底推出了全新的夥伴趴趴走功能後，《Pokémon GO》開發商預定在 2020 年初推出宣傳已久的GO對戰聯盟新功能，並且也針對戰鬥系統、特別招式等都有更新，訓練家們可以提前到官方部落格了解相關資訊，提前準備好邁向更強大訓練師的道路吧！

(中時電子報)