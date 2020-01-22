台中市105年公告地價大幅調漲38.25％，增加民眾稅賦負擔。市長盧秀燕上任後落實「輕稅簡政」，依法召開地價評議委員會決議109年公告地價調降20.06％。地政局長吳存金說，調降地價稅是「還稅於民」，貼近民意與社會經濟狀況，調整過程嚴謹絕非倉促決定。

吳存金指出，前幾次公告地價調整，導致中市公告地價基期墊高，調降幅度受各項因素影響，無法回復之前水準；市府充分考量「地方財政需要」、「社會經濟狀況」、「民眾地價稅負擔能力」等原則，提請地評會審議調整幅度。

吳存金說，109年公告地價調降後，約有94％納稅人應納地價稅降低，一般土地平均減少約2500元，還稅於民，絕無外界謠言有圖利財團的情形。地價稅雖調降，市府減少稅收可由土地增值稅挹注，加上新興開發區地價稅開始課徵，也可減少地價稅稅收差額補足財務損失。

地政局表示，為完善109年公告地價調整措施，先前已召開公開說明會蒐集各界意見，自去年9月30日起至10月8日止，由全市各地政事務所分別召開11場公告土地現值及重新規定地價作業說明會，向市民報告地價作業情形，並廣納多方意見與彙整民眾陳情意見。

地政局強調，為避免相鄰縣市間地價訂定不均衡，市府於去年10月23日召開縣市毗鄰地區地價協調會，與苗栗、新竹、宜蘭、花蓮、南投及彰化縣等相鄰縣市政府及其地政事務所地價人員，共同研商查推估價格、公告土地現值及公告地價訂定等相關事宜。

(中時 )