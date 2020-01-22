台灣5G首波數量競標於16日宣告結標，歷經27日的競逐，總標金衝上天價1380.81億元，只是五家電信業者中，中華電(2412) 、遠傳(4904)、台灣大(3045)以及台灣之星都有拿下熱門頻段3.5GHz，惟獨亞太電(3682)選擇放棄，僅在28GHz頻段中拿下400MHz頻寬，也使得市場對於亞太電得下一步格外關注，亞太電董事長呂芳銘今日出席鴻海(2317)園遊會時受表示，真的就是「標金太高、太離譜」。

亞太電是本次五家電信業者中唯一沒有拿下5G熱門頻段3.5GHz的競標者，呂芳銘今指出，會放棄3.5GHz，真的就是標金太高、太離譜，考慮滿多，最後回到集團策略考量。

呂芳銘也強調，三共計畫法條並無規定需要頻譜才能合作三共，且亞太電當天結標後，馬上接到友商主動聯繫洽詢合作機會。

亞太電在結標當天即重申，發展5G的政策和決心不變，本次5G競標取得28GHz頻段400MHz頻寬，3.5GHz部分，政府政策和法規均支持並鼓勵業者網路合作，亞太電會積極與得標業者洽談，以共同建設一條5G高速網路為目標。

所謂的「三共」就是指共頻、共網、共建，本次針對5G，政府首次開放電信業者「三共」，國家通訊傳播委員會(NCC)也擬在今年進一步放寬5G「三共」原則，就是想要讓未得標頻譜的業者能和其他得標廠商共網、共頻，不會因為沒有標到5G而必須退場。

另外一方面，以「三共」的共頻來說，假設電信業者想要共頻，關鍵點之一就是頻譜位置，彼此得在頻譜上是左右鄰居，否則也無法共頻，因此，年後5G第二階段的位置競標也是關鍵。

(時報資訊)