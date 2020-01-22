航空公司2020年針對熱門旅遊地新增直飛航點，提供旅客更多航班及時段選擇。旅遊業者易遊網統計機票銷售數據發現，去年東南亞整體機票銷售成長近4成，且目前確定今年新開的11個航點中，東南亞便占了7個，顯見東南亞旅遊市場備受期待。

易遊網指出，近年東南亞旅遊熱度持續攀升，其中以宿霧、清邁成長最顯著。以民航局的統計資料顯示，去年宿霧載客人數年增達59％、清邁更年增達2.27倍，在今年新開航點計畫中，宿霧及清邁各有2家航空公司開航、且航班數量不少，顯示對2個旅遊地相當看好。

票價方面，易遊網表示，長榮、華航直飛宿霧航班最低含稅票價落於7000元左右，星宇航空自4月6日起新增宿霧航點，最低含稅票價約8000元出頭。除了華航為每周6班外，長榮、星宇航空均天天有航班，機位提供相當充足。

直飛清邁部份，易遊網指出，長榮、華航票價相差不多，最低含稅票價均落於7800元左右，且2家航空公司的航班時間也十分接近，長榮同樣每天均有直飛清邁的班機，華航則是每周4班。

長程航點部分，易遊網表示，僅有長榮航新增全台直飛米蘭的唯一航班，使今年計畫赴義大利旅遊民眾增添新航點選擇。易遊網指出，直飛米蘭的單程飛行時數約13小時，較以往轉機最多需耗時23個小時節省將近10小時，來回票價最低含稅2.6萬元起。

易遊網建議，今年計畫出國旅遊的民眾，可利用春節假期查看票，如長榮、華航春節期間均推出「春節不打烊」機票促銷活動，長榮促銷時間至1月底、出發日期至2月底，華航促銷時間則至2月2日，出發日期依各航線而定、最長可到今年年底。

(時報資訊)