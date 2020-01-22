智冠(5478)集團研發子公司中華網龍(3083)所開發的3D武俠手機遊戲《黃易群俠傳M》，將於2月6日至2月9日參展「2020台北國際電玩展」，展區現場以高科技技術還原遊戲中經典的時空穿越環節，打造「馬博士的實驗室」，該款遊戲也是第一款上市手遊，營收貢獻被賦予期待。

《黃易群俠傳Online》自2006年推出後，會員數超過600萬，受到廣大武俠玩家所喜愛，其經典廣告台詞「你是誰派來的？」、「黃易派來的！」風靡大街小巷。今年將挾帶正宗武俠聲勢重製進化，即將以手遊姿態回歸的《黃易群俠傳M》，並將在2020台北國際電玩展首次與玩家們碰面。

《黃易群俠傳M》展區現場以實境打造出密閉式的實驗室環境。歷經13年，瘋狂科學家「馬博士」將再次進行時空穿越實驗，邀請喜愛黃易群俠傳的玩家們前往電玩展現場成為時空實驗的受試者，透過沉浸式電影劇場的形式，在遊戲正式推出前搶先遊歷「時空先遣之旅」，深度感受黃易小說中穿梭古今與未來之間特有的科幻武俠魅力。

(時報資訊)