台經院今(22)日公布12月營業氣候測驗點以及1月景氣動向，12月在美中貿易簽署協議、台股表現亮眼、拉抬零售業、餐旅業表現，亦使得營業測驗三大指數連袂大幅上揚，台經院指出，2020年總體經濟仍以內需為主軸，以抗國際詭譎情勢，預測經濟成長率為2.67%。

根據台經院12月營業氣候測驗點顯示，營業測驗三大指數連袂大幅上揚，製造業為96.87點，較上月增加3.60點，連續2個月走高，且為2018年9月以來新高，服務業為92.96點，較上月大幅增加5.30點，結束先前連續4個月下跌的態勢轉為上揚，營建業也同步轉為上揚，較上月上升1.06點，來到102.59點。

台經院預測中心主任孫明德表示，回顧2019年國際經濟情勢，受到美中貿易紛爭未見停歇、地緣政治風險升溫及新興市場經濟表現不振影響，全球經濟成長動力弱化，國際原物料價格普遍走緩，加上比較基期偏高，使得當年主要國家外貿數據疲弱、廠商投資及營運多趨向保守，製造業表現不佳。

不過，在中美貿易戰簽署第一階段協議後，傳統產業則受惠於美中貿易情勢趨於緩和，國際油價、鋼價回升，有助緩解市場觀望氣氛，使得製造業12月看好比例較上月大幅上升10%，在國內方面，雖然進入產業淡季，然受惠於5G通訊熱潮，廠商持續擴增在台產能，令電子業廠商對當月景氣仍維持一定的樂觀程度。

服務業方面受惠於選舉造勢、企業尾牙、耶誕旺季及跨年活動，加上12月台股表現亮眼，拉抬零售業、餐旅業與證券業對當月景氣看法轉強。

台經院院長張建一表示，去年由內需驅動國內經濟成長，時序今年，國際情勢不確定因素仍多，但近期美中雙方貿易緊張情勢降溫，有助於貿易與製造業活動可望觸底回升，台經院最新預測，今年國內內需仍是主軸，預估2020年經濟成長率為2.67%。

在營造業方面，2019年12月表現優於原先預期，主要是年底列管公共工程標案陸續結案驗收，另外在商辦、廠辦等建築新建開工熱度亦趨增溫所致；而不動產業方面，2019年12月六都建物買賣移轉件數月增率達到13.3%，主要是受惠於年底前各地交屋潮的挹注，加上自住客買盤持續浮現，以及大選議題對房市已無太多影響所致。

展望未來，台經院研究員劉佩真表示，雖然公建預算款到位情況恐有不順，連帶影響業者在公建入帳時間，所幸民間建築新建與在建的進展將趨順遂，故有7成以上的營造業者對未來半年景氣看法為持平。

(中時電子報)