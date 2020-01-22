市議員楊正中批說，民進黨縣市「吃牛排」、國民黨縣市「吃排頭」；呼籲中央政府不要分藍綠，手心手背都是肉，公平對待台中市民。（陳世宗攝）

「輕稅簡政錯了嗎？」台中市近日公告地價平均調降超過20％，跟財政部公告的全國平均調降0.66％差很大，財政部揚言要「拿出棍子」減少對台中的統籌分配稅款。台中議會國民黨團議員抨擊說，人民不是提款機，降地價稅「輕稅簡政錯了嗎？中市每年上交1600多億元國稅「餵養」中央高官，卻遭如此待遇，黨團提出嚴正抗議。

國民黨團書記長張瀞分指出，前市長林佳龍執政調漲地價稅，漲幅平均達到38.25％，西屯區最高漲了101％，盧秀燕調降20％地價稅兌現競選政見，也減輕人民負擔，94％的市民平均每戶減少2500元地價稅，「苦民所苦」，不知錯在那裡？

市議員楊正中痛批說，台中市交給中央的國稅在前幾名，中央給地方的補助款卻排在後面，如今選舉過後變本加厲；民進黨縣市「吃牛排」、國民黨縣市「吃排頭」，呼籲中央不要分藍綠，公平對待台中市民。黃馨慧建請中央儘速修正「財政收支劃分法」，擴大釋出財源，秉公平、公正原則分配地方。

市議員陳政顯表示，台中市每年上交中央的國稅達1600多億元，但中央給地方的所有補助僅600多億元，只有4成左右，市民繳那麼多稅「餵養」中央高官，現在竟揚言「拿出棍子」處罰台中，這樣政治操作，讓台中市民情何以堪！

市議員黃馨慧、張廖乃綸、朱暖英、羅廷瑋、陳成添、沈佑蓮、陳本添、吳瓊華議員等，提出強烈抗議；抨擊如中央減少對台中市的補助，可能影響市民的福利，市民以超過五成的選票支持蔡英文，竟然遭受如此待遇，黨團提出嚴正抗議，對中央的不公不義提出撻伐。

黃馨慧強調，建請中央儘速修正「財政收支劃分法」，擴大釋出財源，秉公平、公正原則分配地方。中市獲配中央統籌分配稅款數額因經濟成長及財政努力。104年度的236億元上升至109年度的280.49億元，但受限於中央的調節機制，致台中市一般性及專案補助款，由104年度的122億元減少至109年度的78.26億元，非常不公平，應該盡速修法，公平對待台中市。

(中時 )