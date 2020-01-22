具有指標性的國泰房地產指數公布去年第4季指數，因總統大選干擾，北中南推案全部量縮；惟除台北市外，其餘六大都會地區新建案價格全數上漲，其中台中、台南、高雄交易量均創下波段高點，讓整體市況呈現「北盤整中南熱」，今年在建商開發成本持續上漲、讓利幅度受限下，將影響2020房市整體成交是否持暖關鍵。

根據最新國泰房地產指數顯示，去年第4季因總統大選干擾，全國推案數、推案金額各較去年同期下滑18.8%、35.3%。雖然全國推案量萎縮，不過從房價來看除了台北市可能成交價為79.8萬元、季減2.7%外，其餘新北市、桃園、新竹、台中、台南、高雄等六大地區新建案價格全數上漲。

進一步觀察各地區表現，本季成交價相較去年同季，桃園下跌，雙北及新竹盤整，中南高上漲；本季成交量指數相較去年同季，雙北及台中盤整，桃竹、南高增加。從四季移動趨勢來看雙北本波成交價接近波段高點，桃竹成交價在高檔盤整，中南高成交價皆創新高；但成交量呈現兩極發展，桃竹以北地區成交量仍處相對低檔，中南部地區成交量已超過波段高點。

報告指出，整體而言，相較去年同季，全國房市呈現價量俱穩結構，觀察各地區表現，本季呈現北盤整中南熱現象；惟成交戶數增加與市場朝小宅化推案有關，倘以推案及銷售金額觀察，成交戶數的增加不宜過度樂觀看待房市。

另外，從全年回顧來看，國泰房地產指數認為，雖2019年整體房市價漲量穩，推案量及成交量較2018 年雖有增加，但整體銷售率衰退，在開發相關成本持續上漲下，建商的讓利幅度受限，影響整體成交表現，故後續成交戶數及金額能否持續成長為2020 年房市持暖關鍵。

(中時電子報)